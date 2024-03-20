مستوطنون يعتدون على مواطن ويحرقون مركبته شمال غرب نابلس

فلسطين اليوم

اعتدى مستوطنون، اليوم الأربعاء، على مواطن وحرقوا مركبته خلال تواجده بأرضه بين بلدتي برقة، وبيت أمرين شمال غرب نابلس.

وقال المواطن عبد الجبار صادق عبده، إن ثمانية مستوطنين هاجموه خلال عمله في استصلاح الأرض في منطقة الدلبة بين بيت أمرين وبرقة، واعتدوا عليه بالضرب وأحرقوا مركبته بشكل كامل.

وأضاف أن المستوطنين هاجموا الجرافة التي كانت تعمل في الأرض وألحقوا بها أضرارا وخرابا.