مستوطنون يعتدون على مواطن ويحرقون مركبته شمال غرب نابلس

الساعة 05:55 م|20 مارس 2024

فلسطين اليوم

اعتدى مستوطنون، اليوم الأربعاء، على مواطن وحرقوا مركبته خلال تواجده بأرضه بين بلدتي برقة، وبيت أمرين شمال غرب نابلس.

وقال المواطن عبد الجبار صادق عبده، إن ثمانية مستوطنين هاجموه خلال عمله في استصلاح الأرض في منطقة الدلبة بين بيت أمرين وبرقة، واعتدوا عليه بالضرب وأحرقوا مركبته بشكل كامل.

وأضاف أن المستوطنين هاجموا الجرافة التي كانت تعمل في الأرض وألحقوا بها أضرارا وخرابا.