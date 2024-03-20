إدارة ميناء "إيلات" تعتزم فصل نصف الموظفين

فلسطين اليوم

أكد اتحاد العمال الرئيس في الكيان الإسرائيلي، الأربعاء، أنّ نصف العمال في ميناء "إيلات"، معرّضون لخطر فقدان وظائفهم، وذلك بعد أن تعرّض الميناء لضربة مالية كبيرة بسبب استمرار القوات المسلّحة اليمنية باستهداف السفن في البحر الأحمر.

وقال اتحاد عمال "الهستدروت"، وهو المنظّمة الجامعة لمئات الآلاف من الإسرائيليين العاملين في القطاع العام، إنّ إدارة الميناء أعلنت أنّها تعتزم فصل نصف الموظفين.

في السياق نفسه، نشر الصحافي والناشط السياسي اليوناني - الكندي، ديميتري لاسكاريس، مقطع فيديو عبر قناته في" يوتيوب"، من مرفأ "إيلات"، يظهر الأضرار الفادحة التي لحقت بالتجارة "الإسرائيلية" في هذا الميناء، من جراء هجمات اليمن ضد السفن المرتبطة بالاحتلال.