تشييع الشهيد بني جابر في عقربا جنوب نابلس

فلسطين اليوم

شيع أبناء بلدة عقربا جنوب نابلس، اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد فاخر بني جابر، إلى مثواه الأخير.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا عقب جنازة عسكرية، بمشاركة ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية والوطنية، نحو مسقط رأس الشهيد في عقربا، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل الصلاة عليه في مسجد البلدة الكبير، ومواراته في ثرى مقبرة البلدة.

وكان الشهيد بني جابر (40 عاما)، قد أصيب برصاص مستوطن في منطقة الصدر، يوم أمس، في هجوم للمستوطنين أثناء تواجده أمام منزله، ونقل الى مستشفى رفيديا، وأعلن لاحقا عن استشهاده.