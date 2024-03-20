تظاهرة حاشدة في نيويورك تنديدا بتواصل العدوان على غزة

فلسطين اليوم

تظاهر الآلاف في مدينة نيويورك، ضد عمدة المدينة إريك ادامز، لدعمه الكيان الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة، الذي يتواصل حتى الشهر السادس على التوالي، ونصرة لفلسطين.

وطالب المتظاهرون عمدة المدينة، بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية على يد جيش الاحتلال، قبل أن تعتقل الشرطة المحلية عدداً منهم.

وانطلقت التظاهرة المؤيدة لفلسطين من وسط المدينة، تلبية لدعوة مؤسسات حقوقية للتحرك العاجل من أجل مستشفى الشفاء، في ظل ما يتعرض له من قصف واقتحامات همجية من قبل جيش الاحتلال، خلفت عشرات الشهداء والجرحى ومئات المعتقلين.