الصحة بغزة: 104 شهيدًا و162 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

أفادت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، بارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 104 شهيدًا و162 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان إلى 31923 شهيدًا و74096 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.