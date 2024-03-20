سرايا القدس تنعى زياد حمران منفذ عملية "عتصيون"

فلسطين اليوم

نعت كتيبة جنين في سرايا القدس الشهيد زياد فرحان حمران منفذ عملية عتصيون، أمس الثلاثاء، والتي أصيب فيها عنصران من جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).

وقالت السرايا "ننعى ابننا البطل صائد الشباك الشهيد زياد فرحان حمران منفذ عملية عتصيون البطولية".

واستشهد حمران متأثرا بإصابته برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي قرب مجمع عتصيون جنوب بيت لحم في الضفة الغربية

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن حمران هو منفذ عملية "غوش عتصيون ضد عناصر الشاباك" أمس.