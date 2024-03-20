جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية و فجر اليوم الأربعاء حملة دهم واسعة في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية، تخللها اقتحام منازل واعتقال مواطنين وتنفيذ اعتداءات وتجريف وتخريب بنية تحتية وسط مواجهات واشتباكات في عدة محاور.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من جهة شارع القدس وكفر قليل شرق المدينة، وكذلك من جهة جبل الطور في جنوبها، وانتشرت في أكثر من موقع داخلها وسط اندلاع مواجهات واشتباكات.

وحاصرت قوات الاحتلال بناية سكنية في منطقة التعاون وطلبت عبر مكبرات الصوت من بعض المواطنين الموجودين داخلها تسليم أنفسهم، قبل أن تداهم البناية وتجري فيها عمليات تفتيش وتخريب واسعة وتعتقل الشقيقين أيمن وإسلام سلامة من منزلهم، كما اعتقلت الشاب عبادة عقروق من منزله.

كما اعتقلت الشاب علاء أبو عليا من منزله في شارع تونس غربي مدينة نابلس.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم مصطفى حميدة بعد اقتحام منزله في بلدة المزرعة الغربية، والشاب همام اسكندر عبده بعد اقتحام منزله في بلدة كفر نعمة، والشاب خالد دبور بعد دهم وتفتيش منزله في مخيم الجلزون شمال غرب رام الله.

وفي أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر وداهمت عدة منازل فيه واعتقلت الشيخ خالد جهالين والشقيقين محمد ومحمود بهجت القطراوي والشاب عدي نظير رسلان.

ونقلًا عن سكان محليين، اقتحمت قوات الاحتلال مخيمي عين السلطان شمالي مدينة أريحا، وعقبة جبر جنوبي غرب المدينة، شرقي الضفة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، محافظتي الخليل مُعززة بعدة آليات عسكرية ومئات الجنود، وعملت على تسيير دوريات راجلة في مناطق الاقتحام.

كما اقتحمت في قضاء الخليل بلدة بيت أمر، شمالي المدينة، بالإضافة لقرية نوبا غربي المدينة.

واعتدت قوات الاحتلال على الشاب محمد هيثم عادي بالضرب المبرح من بلدة بيت امر شمال الخليل أثناء اعتقاله وتكسير محتويات منزله

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان هم الشاب ضياء حارون بعد اقتحام منزله في الحارة الغربية بطولكرم، والمواطن إبراهيم أبو خرمة ونجله من شرق ضاحية ذنابة في طولكرم، فيما تمركزت قرب مسجد زين العابدين.

واستهدف الشباب المقاومون قوات الاحتلال بعبوة ناسفة محلية الصنع خلال اقتحام المنطقة الغربية في طولكرم.

وشاركت جرافة من نوع D9 في اقتحام طولكرم، وشرعت بحفر وتخريب الشارع المؤدي إلى بوابة 104 تنساني عوز بالقرب من جامع المرابطين شرقا.

وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، محمد عطا الدبس (20عاما) بعد اقتحام منزل عائلته في المخيم.