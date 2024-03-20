الاحتلال يفصل أجهزة التنفس عن مرضى في "الشفاء".. ويعتقل أفراداً من الطاقم الطبي

فلسطين اليوم

في اليوم الثالث لحصار مجمع الشفاء الطبي، فصل "جيش" الاحتلال الإسرائيلي أجهزة التنفس الاصطناعي عن بعض المرضى، بحسب مصادر إعلامية.

ويطلق الاحتلال النار تجاه كلّ ما يتحرك في ساحات المجمع، أو حتى من يطلّ برأسه من النوافذ، كذلك اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء عدداً كبيراً من الكوادر الطبية.

وارتقى شهداء، بينما أُصيب عدد من الفلسطينيين، إثر استهداف الاحتلال منزلاً في محيط "الشفاء"، غربي مدينة غزة.

والثلاثاء، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة في مجمع الشفاء الطبي، حيث أعدمت 50 فلسطينياً، واعتقلت نحو 200 آخرين في المجمع ومحيطه، وفقاً لما أعلنه المكتب الإعلامي في قطاع غزة.