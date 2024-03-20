عشرات الشهداء في سلسلة مجازر دموية ضد المدنيين بقطاع غزة

فلسطين اليوم

يستمر الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب مجازره في قطاع غزة، حيث استشهد 27 فلسطينياً في استهداف طيران الاحتلال منزلاً في مخيم النصيرات وسط القطاع.

واستشهد 23 فلسطينياً وأصيب العشرات، في غارة شنها طيران الاحتلال على تجمع للجان الشعبية المسؤولة عن تأمين نقل المساعدات عند دوار الكويت في مدينة غزة.

كما ارتقى شهداء في قصف لطيران الاحتلال على منطقة السدرة بحي الدرج شرق مدينة غزة، تزامن مع قصف مدفعي على مناطق أخرى في المدينة وشمالها.

واستهدفت طائرات الاحتلال عمارة سكنية في منطقة أرض الشنطي شمال غرب مدينة غزة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية لبلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31819، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

كما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 73934، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.