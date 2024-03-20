كندا تعلن وقف تصدير الأسلحة لـ"إسرائيل"

فلسطين اليوم

قالت صحيفة جيروزاليم بوست إن وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أعلنت وقف تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" بعد قرار غير ملزم من مجلس العموم.

وقالت جولي لصحيفة "تورونتو ستار" كان الاقتراح الأصلي هو تعليق مبيعات الأسلحة، إلا إنه تم تغيير ذلك إلى الحظر التام.

كما تضمن الاقتراح أيضا بندا يدعو إلى دعم "إنشاء دولة فلسطين" بالتنسيق مع شركاء كندا الدوليين.

وصوّت البرلمان الكندي على إيقاف تصدير الأسلحة للكيان الإسرائيلي بـ204 أصوات، مقابل 117 صوتا يدعم إرسال الأسلحة لتل أبيب.

وقال البرلمان الكندي إن قراره يأتي بإطار دعم أوتاوا لوقف إطلاق النار بغزة، وإطلاق سراح المحتجزين، وحل الدولتين، ودعم قرارات محكمة العدل الدولية بالقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية.

وفي السياق، قال وزير الدفاع الكندي بيل بلير، للصحيفة ذاتها، إن "جولي ستقرر كيفية تطبيق الحظر"، معربا عن قلق بلاده الشديد "إزاء المبيعات العسكرية الفتاكة لإسرائيل خلال الصراع بغزة".

في المقابل، اعتبر وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس القرار الكندي خطوة "تقوض حق إسرائيل في الدفاع عن النفس"، معربا عن أسفه لاتخاذ كندا هذه الخطوة.

وكانت كندا صدّرت أسلحة لإسرائيل بقيمة 28.5 مليون دولار كندي في الأشهر الـ3 الأخيرة من العام الماضي، وفق وسائل إعلام أجنبية.