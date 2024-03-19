هنية مهنئاً بوتين: نتطلع إلى توطيد أواصر الصداقة والتعاون المشترك

فلسطين اليوم

أشاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، بالموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية في ظل معركةالدفاع عن الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي إحدى أهم أذرع الهيمنة الأميركية.

وقال هنية خلال رسالة تهنئة أرسلها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعادة انتخابه إنّ حركة حماس تتطلع إلى توطيد أواصر الصداقة،وتعزيز سُبل التعاون المشترك مع جمهورية روسيا الاتحادية.

وتمنّى هنية لبوتين التوفيق نحو بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب يُنصف الشعوب المظلومة.

وتتهم روسيا "إسرائيل" بارتكاب جرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة بغطاءٍ أميركي، داعيةً إلى وقف إراقة الدماء والكفّ عناستخدام العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين في قطاع غزّة.

وعقد في العاصمة الروسية موسكو، بداية الشهر الجاري اجتماع ضمّ الفصائل الفلسطينية من ضمنها حماس والجهاد الإسلامي وفتحوتنظيمات أخرى.

وأكّدت الفصائل الفلسطينية عقب اجتماعها "التصدّي للعدوان الإسرائيلي الإجرامي وحرب الإبادة الجماعية التي تشنّها قوات الاحتلالعلى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلتين، بدعم الولايات المتحدة الأميركية ومساندتها ومشاركتها".

وشكرت الفصائل القيادة الروسية على استضافتها اجتماعاتها في موسكو، وعلى الروح الإيجابية البناءة التي سادت الاجتماع، في ظل مايتعرّض له الشعب الفلسطيني من عدوانٍ إسرائيلي إجرامي، مشيرةً إلى أنّه تمّ الاتفاق على أن تبقى اجتماعاتها مُستمرة في جولات حواريةقادمة، للوصول إلى وحدة وطنية شاملة تضم كل القوى والفصائل الفلسطينية.

وتوترت العلاقات بين روسيا و"إسرائيل" مؤخراً، بسبب الحرب التي تخوضها ضد غزّة، ونتيجة رفضها المعلن إقامة دولة فلسطينية.