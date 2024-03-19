مسؤول إسرائيلي: خسرنا بالدخول في مفاوضات.. أي اتفاق سيكون انتصاراً لحماس

فلسطين اليوم

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن المفاوض الإسرائيلي السابق بشأن الأسرى، غيرشون باسكن، قوله إنّ "إسرائيل تعلمأنها خسرت بالدخول في المفاوضات، وأن أي اتفاق سيتم التوصل إليه هو انتصار لحركة حماس"، مضيفاً أنّ "الهدف هو التقليل من هذاالنصر قدر الإمكان".

وكان رئيس الوفد الإسرائيلي المفاوض، ديفيد برنياع، وصل إلى قطر مساء أمس الاثنين وغادرها صباح اليوم الثلاثاء، والتقى الفريقالمفاوض قبل مغادرته مع كابينت الحرب الإسرائيلي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الوفد لم يحصل على كل ما طلبه في ما يتعلق بالتفاوض، لكنه حصل على تفويض واضحيسمح "بالإدارة الفعالة للمفاوضات".

وفي المقابل، نقلت الصحيفة عن بعض الوسطاء في قطر قولهم إنهم لا يعتقدون أن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أعطى الفريقتفويضاً للتوصل إلى اتفاق، ما قد يقوّض المفاوضات.

وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، قد كشف اليوم الثلاثاء، عن وجود تفاؤل حذر بشأن محادثات وقف إطلاق النار فيقطاع غزّة.

وقال الأنصاري إنّ "المفاوضات الفنية بشأن وقف إطلاق النار مُستمرّة، على الرغم من مغادرة رئيس الموساد الإسرائيلي مدينة الدوحة"،وتابع: "لسنا قريبين من اتفاق وقف إطلاق النار في غزّة، ولكننا متفائلون".