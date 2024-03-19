المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف قوتين إسرائيليتين ومواقع للاحتلال

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان ببيان، اليوم الثلاثاء، أنّ مجاهديها استهدفوا قوة ‏عسكرية إسرائيلية في محيط "تلة الطيحات" بالأسلحةالصاروخية المناسبة، مؤكّدةً تحقيق إصابات مباشرة.

كما أكّدت المقاومة الإسلامية استهداف قوة عسكرية إسرائيلية جنوبي موقع "برانيت" بالأسلحة الصاروخية، وإصابتها إصابةً مباشرة،وذلك دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة، وردّاً على الاعتداءات الإسرائيلية على المناطق اللبنانية.

وأفاد مراسل صحافي في جنوب لبنان، بإطلاق رشقة صاروخية من لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا المحتلة،مشيراً أيضاً إلى إطلاق نيران باتجاه موقعي "جل العلام" و"المالكية" الإسرائيليين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه "قبل وقت قصير تمّ إطلاق 14 صاروخاً من حزب الله على منطقة المنارة".

وقالت القناة "12" الإسرائيلية، من جهتها، إنّ صافرات الانذار دوّت في الجليل الغربي.

من جهته، أعلن "الجيش" الإسرائيلي اعتراض "هدف جوي مشبوه" قادم من لبنان.

كما اعترف "الجيش" الإسرائيلي بإصابة اثنين من جنوده بصواريخ أطلقت نحو مستوطنة "المنارة" قرب الحدود الفلسطينية مع لبنان.

وأمس الإثنين، أعلنت المقاومة الإسلامية في عدة بيانات مقتضبة استهداف مجموعة مواقع للاحتلال، شمالي فلسطين المحتلة، منها موقع"حدب ‏يارين" الإسرائيلي، المواجه لبلدة يارين اللبنانية الجنوبية، بالأسلحة الصاروخية، مؤكّدةً إصابته بصورة مباشرة.‏

كما استهدفت موقع "بركة ‏ريشا" الإسرائيلي، المواجه لبلدة البستان الجنوبية، بالأسلحة الصاروخية، مؤكّدةً تحقيق إصابةٍ مباشرة.‏

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على أطراف بلدة كفركلا في القطاع الشرقي، بالإضافة إلى غارة استهدفت أطراف بلدة الناقورة،وغارات أخرى على أطراف بلدتي رب ثلاثين، وميس الجبل.