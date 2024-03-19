مستوطنون يستولون على 20 منزلاً شمال أريحا

فلسطين اليوم

استولى مستوطنون، اليوم الثلاثاء، على 20 منزلا من الصفيح في طريق "المعرجات" شمال غرب مدينة أريحا، بعد تهجير أصحابها منهاقسراً.

وقال المشرف العام على منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، في بيان صحفي، إن مستوطنين من البؤر الاستيطانيةشمال غرب أريحا استولوا على نحو 20 منزلا تعود ملكيتها للمواطنين من عرب الكعابنة كانوا يسكنونها قبل أن يتم تهجيرهم قسرا فيتشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

وبين أن المنازل التي استولى عليها المستوطنين عبارة عن بركسات من الحديد والصفيح، كانت تؤوي عائلات من عرب الكعابنة قبل رحيلهمالقسري تاركين وراءهم كل ما يملكون، بعدما كانوا يعيشون فيها منذ سبعينات القرن الماضي.

وأضاف أن هؤلاء المستوطنين أطلقوا أغنامهم في حظائر السكان الأصليين ومراعيهم.