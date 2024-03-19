كوشنير: عقارات الواجهة البحرية في غزة قيّمة.. ويجب نقل سكانها إلى النقب

فلسطين اليوم

قال المستشار الأميركي السابق جاريد كوشنير إنّ عقارات الواجهة البحرية في قطاع غزة يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة، داعياً "إسرائيل" إلى تهجير سكانه إلى صحراء النقب جنوبي فلسطين المحتلة.

وأضاف إنه لو كان مسؤولاً عن "إسرائيل" فإن أولويته الأولى ستكون إخراج الفلسطينيين من رفح جنوبي القطاع، و"أنه بالدبلوماسية قديكون من الممكن إدخالهم إلى مصر".

وجاءت هذه التصريحات في مقابلةٍ لكوشنير في جامعة هارفارد يوم 8 آذار/مارس الجاري، وأكدت صحيفة "الغارديان" البريطانية أنّ ذلكيرقى إلى مستوى النقل القسري للسكان غير القانوني بموجب القانون الدولي.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ كلام كوشنير يعطي لمحة عن نوع سياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط التي يمكن أن يتبعها الرئيس الأميركيالسابق دونالد ترمب في حال عودته إلى البيت الأبيض في الانتخابات المقبلة.

تأتي هذه التصريحات في ظل حديث رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن توغل بري قريب لقوات الاحتلال داخل رفح، وهي المنطقة التيتضمّ نسبة كبيرة من سكان قطاع غزة النازحين إليها من كلّ مناطق القطاع، حيث يعانون أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة من جراء تواصلالعدوان والحصار الإسرائيليين لنحو 6 أشهر.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد دعا، قبل يومين، "إسرائيل" إلى الامتناع عن شن هجوم علىرفح، لافتاً إلى أنّ "أي تصعيد جديد للعنف في هذه المنطقة المكتظة سيؤدي إلى مزيد من القتلى والمعاناة".

وأوضح غيبريسوس أن "سكان رفح، البالغ عددهم 1.2 مليون نسمة، ليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه، ولا مرافق صحية تعمل بكاملطاقتها وآمنة يمكنهم الوصول إليها، في أي مكان آخر في غزة".