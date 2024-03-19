القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة أميركية وتضرب في أم الرشراش

فلسطين اليوم

أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها تنفيذ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةَ استهدافٍ لسفينةِ ( Mado ) الأمريكيةِ في البحرِ الأحمرِ وذلك بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ.

وأضاف البيان أن القواتُ الصاروخيةُ أطلقت عدداً من الصواريخِ المجنحةِ على أهدافٍ إسرائيليةٍ في مِنطقةِ أُمِّ الرشراشِ جنوبيِّ فلسطينَ المحتلةِ وقدْ أصابتْ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ الله.

وأكدت القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ استمرارها في تأديةِ واجبِها الدينيِّ والأخلاقيِّ والإنسانيِّ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ وإنَّ عملياتِها العسكريةَ لن تتوقفَ حتى إيقافِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.