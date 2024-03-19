الإعلامي الحكومي: الاحتلال يعدم 50 مواطناً ويعتقل 200 من مجمع الشفاء

فلسطين اليوم

ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مجزرة دامية ويعدم 50 مواطناً ويعتقل قرابة 200 آخرين في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه بمدينة غزة.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بأن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اعترف بارتكابه مجزرة دامية من خلال إعدام أكثر من 50 مدنياً فلسطينياً واعتقال قرابة 200 آخرين في مجمع مستشفى الشفاء الطبي ومحيطه بمدينة غزة، في جريمة حرب واضحة وانتهاك فاضح للقانون الدولي، لافتا لتلقيه معلومات ميدانية عن إعدام جيش الاحتلال لعدد من الأطفال من بين الذين تم إعدامهم من المدنيين والمرضى والنازحين.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي أن المئات من جنود الاحتلال "الإسرائيلي" المدججين بالسلاح والكلاب البوليسية وعشرات الدبابات والطائرات المُسيّرة والطائرات المروحية، شاركوا في عملية اقتحام مجمع الشفاء الطبي وأطلقوا النار والقذائف والصواريخ باتجاه المدنيين.