مقتل ضابط جديد خلال المعارك في محيط الشفاء

فلسطين اليوم

اعترف جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء، بمقتل أحد ضباطه خلال المعارك بمدينة غزة يوم أمس.

وأعلن جيش الاحتلال أن الضابط القتيل هو سيباستيان أيون (51 عاماً)، وقد قُتل في المعارك الدائرة بمحيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، وهو قائد في غرفة عمليات اللواء 401.

وأمس الاثنين، اعترف جيش الاحتلال بمقتل الرقيب ماتان فينوغرادوف، وهو مقاتل في الكتيبة 932 التابعة للواء ناحال، خلال اقتحام مستشفى الشفاء.

وبهذا يرتفع عدد جنود وضباط الاحتلال المعلن عن مقتلهم في قطاع غزة إلى 594 منذ 7 أكتوبر، بينهم 251 قتلوا منذ بدء المعارك البرية أواخر أكتوبر الماضي.