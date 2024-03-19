عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

فلسطين اليوم

اقتحم 54 مستوطنا اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، باقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وتنفيذ جولات استفزازية في باحاته، وتأدية طقوس تلمودية.

وتفرض قوات الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، في إطار الحصار المفروض عليه منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

ولم يكتفِ وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بمنع المصلين من الضفة الغربية بالصلاة في الأقصى المبارك، وإصدار مئات قرارات الإبعاد عنه طيلة شهر رمضان الكريم، بل عاد من جديد مطالبا السماح للمستوطنين باقتحامه في العشر الأواخر من رمضان.