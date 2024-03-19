الأمطار الغزيرة تغرق خيام النازحين في قطاع غزة

فلسطين اليوم

غرقت مئات الخيام وتطايرت أخرى تؤوي آلاف النازحين جراء الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وبات آلاف النازحين، بينهم أطفال ونساء وكبار في السن ومرضى، ليلتهم بالعراء في ظل البرد القارس وتحت الأمطار، وسط ظروف إنسانية صعبة.

وطالب النازحون الجهات الأممية والدولية بضرورة توفير مراكز إيواء لهم في ظل الأوضاع الصعبة والحرب المتواصلة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع لليوم الــ165.

يشار إلى أن معظم النازحين في الخيام ومراكز الايواء تركوا منازلهم في مختلف مناطق القطاع هربا من قصف الاحتلال، وسكنوا الخيام التي تفتقد إلى أدنى مقومات الحياة.