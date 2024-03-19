الصحة بغزة: 93 شهيدًا و142 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 93 شهيدًا و142 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان إلى 31819 شهيدًا و73934 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.