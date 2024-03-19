وسط اشتباكات مسلحة.. الاحتلال يقتحم الضفة ويعتقل مواطنين

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء،عددا من محافظات الضفة الغربية ونفذت مداهمات واعتقالات متفرقة، وسط اشتباكات ومواجهات.

واعتقلت قوات الاحتلال الصحفية رولا حسنين من مخيم الجلزون بعد مداهمة منزلها في مدينة بيت لحم.

واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر الثلاثاء، ثلاثة مواطنين من محافظة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين مجد زياد أبو هنية، وعبد الرحمن مجدي سويدان بعد اقتحام منزليهما في بلدة عزون شرق قلقيلية، والشاب أنس عزمي أبو الأمير بعد اقتحام منزله وتفتيشه ببلدة كفر ثلث شرق قلقيلية.

كما دهمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة رأس عطية جنوب قلقيلية ودمرت محتوياته.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس، وسط اشتباكات ضارية مع المقاومين.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال بشارع السوق بمخيم بلاطة، وفجر المقاومون عدة عبوات بآليات الاحتلال.

ودهمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر محمود قواريق في بلدة عورتا جنوب نابلس، وفتشته وعاثت خرابا بمحتوياته.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب مدحت شويكي من منزله في جبل الشريف بمدينة الخليل، والشاب محمد كايد كاشور خلال اقتحام قرية بيت الروش الفوقا غرب مدينة دورا جنوب الخليل، والشاب بلال الصوص من قرية خرسا جنوب غرب الخليل..

واقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات في جنين، واعتقلت الشابين محمود وعز الدين أبو علي من بلدة سيريس جنوبا.

كما اعتقلت الشاب شرف سمار والشاب أسعد خمايسة بعد اقتحام منزليهما في بلدة اليامون غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة ميثلون جنوب مدينة جنين، واعتقلت قوات الاحتلال الشاب جهاد مجاهد نعيرات بعد مداهمة منزله في البلدة.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بعبوة ناسفة محلية الصنع خلال اقتحامها بلدة يعبد جنوب غرب جنين.