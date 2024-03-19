برنامج الغذاء العالمي: إذا لم ندخل شمال غزة سيموت آلاف الأطفال جوعا

فلسطين اليوم

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من أن الموت جوعا سيكون مصير آلاف الأطفال في حال عدم تمكن طواقم البرنامج من الدخول إلى شمال غزة.

وقال كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية عارف حسين، إن الأطفال يموتون من الجوع في قطاع غزة، وخاصة في الشمال، مضيفا أن البرنامج على وشك إعلان المجاعة في شمال غزة.

وخلال حديث عبر الفيديو كونفرانس لصحفيين في الأمم المتحدة حول تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي "آي بي سي" (IPC)، قال حسين إنه "بالنسبة للعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، المجاعة تعني الإعلان عن فشلنا الجماعي، وتعني أننا فشلنا ومات الناس والأطفال من الجوع".

وأكد حسين أنه لذلك يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل حدوث المجاعة، مشددا على أن الأطفال يموتون من الجوع في عموم غزة، "وإذا لم نتمكن من الدخول إلى شمال غزة، فلن يموت 20-30 طفلا بل آلاف منهم.. لا يمكننا أن نسمح بذلك".

وأظهر تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي "آي بي سي" (IPC)، الذي أعدته مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، أن 70 بالمئة من سكان شمال قطاع غزة يواجهون جوعا كارثيا.

ويقيد الاحتلال وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث يعيش حوالي 2.3 مليون فلسطيني، مما تسبب في شح إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، في ظل وجود حوالي مليوني نازح في القطاع المحاصر منذ 17 عاما.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.