شهداء وإصابات في سلسلة غارات إسرائيلية على جباليا ورفح

فلسطين اليوم

شنت طائرات الاحتلال الحربية غارات متفرقة استهدفت رفح في جنوب قطاع غزة ومخيم جباليا في سمال القطاع ومخيم النصيرات في وسطه أدت إلى استشهاد أكثر من 20 فلسطينيا وإصابة آخرين.

و استشهد 14 مواطنا وأصيب آخرون جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منازل بمدينة رفح جنوب قطاع غزة بعد منتصف الليلة. كما تم نقل عدد من المصابين بينهم أطفال، إلى مستشفى غزة الأوروبي لتلقي العلاج.

كما نفذ طيران الاحتلال غارتين أخريين استهدفتا منطقتي مصبح وخربة العدس شمال رفح، وغارة ثالثة في حي الجنينة شرق المدينة.

من جهة أخرى، استهدف قصف إسرائيلي مخزنا للمساعدات تابعا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مما خلّف شهيدين وعددا من الجرحى.

وفي شمالي القطاع أيضا، استهدفت غارات إسرائيلية أخرى بلدة بيت حانون، في حين شهد وسط قطاع غزة قصفا إسرائيليا استهدف منزلا غربي مخيم النصيرات مما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين.

وقصفت مدفعية وطيران الاحتلال بعد منتصف الليل، بشكل عنيف شرق مخيم جباليا شمال غزة، مما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال.

يذكر أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي، أجبرت العائلات في محيط مجمّع الشفاء الطبي شمالي قطاع غزّة على النزوح في ظل القصف المستمر وإطلاق النار على كل من يتحرّك في المنطقة واقتحام المنازل، وطُلب من المدنيين الإخلاء الفوري لحي الرمال ومستشفى الشفاء.