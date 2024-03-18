اشتباكات وقصف تموضعات عسكرية.. المقاومة تواصل إيلام العدو!

فلسطين اليوم

تواصل المقاومة الفلسطينية خوض اشتباكات عنيفة ضدّ قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مجمّع الشفاء الطبي في غربي مدينة غزّة، وفي أكثر من محور قتال في القطاع.

وتبنّت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قصف مجاهديها تجمعات جنود الاحتلال شرقي المحافظة الوسطى لقطاع غزة، بصواريخ قصيرة المدى، من نوع "107".

ونشرت مشاهدَ عن استهداف مقاتليها تموضعاً لجنود الاحتلال، شرقي المحافظة الوسطى، بصاروخ "مالوتكا" الموجّه وقذائف "الهاون".

وتُظهر المشاهد المقاتلين في أثناء تجهيزهم صاروخ "مالوتكا" موجّه قبيل إطلاقه،وتدخّل الطيران المروحي الإسرائيلي لنقل قتلى الاحتلال وجرحاه.

كمت أكّدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، حماس، أنّها تخوض، منذ فجر اليوم، اشتباكاتٍ ضارية ضدّ قوات الاحتلال المتوغلة بالقرب من مستشفى الشفاء، وتستهدف عدداً من آلياتها، موقعةً أفرادها بين قتيل وجريح.

وأقرّ "جيش" الاحتلال بمقتل الرقيب أوّل، متان فينوغردوف، وهو من الكتيبة 932، التابعة للواء النخبة في "جيش" الاحتلال "ناحال"، وإصابة جنديين آخرين، في الاشتباك الذي وقع فجر اليوم مع الشهيد المبحوح، قرب مستشفى الشفاء في غربي مدينة غزّة.

وبمقتل الرقيب الإسرائيلي في اشتباكات مجمّع الشفاء اليوم، يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى إلى 593 جندياً منذ الـ7 من تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، منهم 250 جندياً سقطوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة، في الـ27 من تشرين الأوّل/أكتوبر.