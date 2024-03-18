اليمن: عدوان أميركي بريطاني جديد يستهدف الحُديْدة بعدّة غارات

فلسطين اليوم

شنّ العدوان الأميركي - البريطاني، مساء اليوم الاثنين، 10 غارات على منطقتي الجَبّانَة والفازة في محافظة الحديدة الساحلية، المطلّة على البحر الأحمر، غربي اليمن.

وأمس، استهدف العدوان عبر غارة مديرية التعزية شمالي محافظة تعز، جنوبي غربي اليمن.

وبذلك يصل عدد الغارات التي نفها العدوان الأميركي - البريطاني إلى 54 على محافظات الحُدَيْدَة وحَجَّة وصعدة منذ بدء شهر رمضان.

في المقابل، أكّد وزير الدفاع في حكومة صنعاء، محمد العاطفي، قبل يومين، أنّ اليمن "يفرض بالقوّة قواعد اشتباك جديدة سيدفع ثمنها الأميركي والبريطاني والإسرائيلي، ومن يدور في فلكهم".