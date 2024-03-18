المقاومة الإسلامية في لبنان تعلن استهداف عدّة مواقع وتجمعات للاحتلال الإسرائيلي

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - في عدّة بياناتٍ مقتضبة استهداف مجموعة مواقع للاحتلال، شمالي فلسطين المحتلة، مساء اليوم الاثنين، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة، ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على المناطق اللبنانية.

وفي أحدث عملياتها، استهدفت المقاومة الإسلامية موقع حدب ‏يارين الإسرائيلي، المواجه لبلدة يارين اللبنانية الجنوبية، بالأسلحة الصاروخية، مؤكّدةً إصابته بصورة مباشرة.‏

واستهدفت موقع بركة ‏ريشا الإسرائيلي، المواجه لبلدة البستان الجنوبية، بالأسلحة الصاروخية، مؤكّدةً تحقيق إصابةٍ مباشرة.‏

ونفّذ مجاهدو المقاومة الإسلامية عمليةً عبر استخدام الأسلحة الصاروخية، استهدفوا فيها موقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

واستهدفت المقاومة أيضاً موقع ‏بياض بليدا، المواجه لبلدة بليدا الجنوبية، بقذائف المدفعية، وأصابته إصابةً مباشرة.‏

وبالأسلحة الصاروخية، استهدف المقاومون تجمّعاً ‏لجنود الاحتلال في تلة الطيحات، قبالة بلدة ميس الجبل اللبنانية، وموقع ‏رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وأصابوهما إصابةً مباشرة.‏