اعتقالات "إسرائيلية" تطال 24 فلسطينيا من الضفة الغربية

فلسطين اليوم

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، حملة اقتحامات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، وأسفرت عن اعتقال 24 مواطنًا فلسطينيًا بينهم أسرى محررون وصحفي وجريح، وذلك عقب دهم وتفتيش منازل عائلاتهم.

وقال مصدر صحفي، إن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي وليد زايد، بعد اقتحام منزله في حي المصايف شمالي مدينة رام الله، وسط الضفةالمحتلة.

ونوه إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الجريح نور علي شريتح، من منزل عائلته في بلدة المزرعة الغربية، شمالي غرب رام الله. والشابين عبد اللهحسن حمدان، ومؤمن نزال من بلدة عارورة، شمالي غرب المدينة.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسيرة المحررة روضة أبو عجمية، عقب دهم وتفتيش منزلها في مخيم الدهيشة للاجئين، جنوبي مدينة بيتلحم، جنوب الضفة الغربية.

وطالت الاعتقالات الإسرائيلية 9 مواطنين آخرين من مخيم الدهيشة، وهم: مأمون إسماعيل المصري، بشار فؤاد سالم، عماد شاهين، وسامهشام عرفة، مالك أبو عكر، محمد ومؤمن حمامدة، سامر الأفندي️، وسائد أبو هدروس.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني في تصريح صحفي، أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال الأسيرين المحررين علي أحمد خال قبها، من منزلعائلته في بلدة يعبد جنوبي غرب مدينة جنين، ومحمد سعيد عبيدي من بلدة السيلة الحارثية شمالي غرب المدينة، أثناء عودته من عملهبالداخل الفلسطيني المحتل.

واعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، الشاب أحمد نبيل جاد الله، عقب اقتحام وتفتيش منزل عائلته في بلدة طمون جنوبي مدينة طوباس،شمالي الضفة الغربية.

وأفاد مصدر صحفي، بأن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات استهدفت دعاة وخطباء مساجد في مدينة الخليل، جنوبي الضفة المحتلة.

ونوه المصدر، نقلًا عن شهود العيان، إلى أن الاعتقالات طالت الشيخ بلال عمر البدارين إمام وخطيب مسجد الأنصار والشيخ مصطفىالعنيد خطيب وإمام مسجد السموع الكبير بعد مداهمة منزليهما في بلدة السموع جنوب الخليل.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب رأفت قفيشة من منزله، بمنطقة مفرق الصاحب، في مدينة الخليل.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين محمود الشافعي بعد مداهمة منزله في ضاحية ذنابة شرقي مدينة طولكرم،ومحمد هاشم صبحة من بلدة عتيل شمالي المدينة، شمال الضفة الغربية.

وأضافت المصادر أن الاحتلال اعتقل الشابين عرفات جمال رمضان، ونصر الدين خلدون عصيدة بعد اقتحام منزليهما في قرية تل، جنوبيغرب مدينة نابلس، شمالي الضفة المحتلة.