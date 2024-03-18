حصيلة جديدة لجرحى جيش الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة.. كم بلغت؟

فلسطين اليوم

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، بارتفاع حصيلة الجرحى في صفوف جنوده إلى 3082 منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة، مشيراإلى أن 485 منهم أصيبوا بجراح خطيرة.

وقال جيش الاحتلال، إن 3 عسكريين في صفوفه أصيب بجراح في المعارك الدائرة بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك ترتفع حصيلة جرحى جيش الاحتلال منذ بدء الحرب الوحشية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي إلى3082، بينهم 1482 جريحا منذ بدء العدوان البري في 28 من الشهر ذاته.

وأوضح أن من بين الجرحى 485 أصيبوا بجروح خطيرة منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى".

كما اعترف جيش الاحتلال بمقتل 39 من جنوده في ما قال إنها "حوادث عملياتية"، مشيرا إلى أن 20 منهم لقوا حتفهم "بنيران صديقة" منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

يأتي ذلك فيما تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها للتوغلات الإسرائيلي في مختلف محاور القتال في قطاع غزة، مكبدة الاحتلال خسائركبيرة في الآليات والأرواح.

ولليوم الـ164 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفاالمنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 31 ألف شهيد، وأكثر من 73 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافةإلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.