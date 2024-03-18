بوريل: غزة أكبر "مقبرة مفتوحة" في العالم

فلسطين اليوم

أكد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن العدوان الإسرائيلي على غزة حوّل القطاع إلى "مقبرة مفتوحة".

وقال بوريل "كانت غزة قبل الحرب سجنا مفتوحا، باتت اليوم أكبر مقبرة مفتوحة".

وأضاف أنها "مقبرة لعشرات آلاف الأشخاص، كما أنها مقبرة للكثير من أهم مبادئ القانون الإنساني".

وكرّر بوريل الاثنين اتهام إسرائيل باستخدام المجاعة "سلاح حرب" عبر عدم السماح لشاحنات المساعدات بدخول القطاع.