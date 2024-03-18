"واشنطن بوست": قلق "ديمقراطي" من تأثير الاحتجاجات المؤيدة لغزة على الانتخابات

فلسطين اليوم

تحدّثت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن قلق الرئيس الأميركي جو بايدن، وسائر أعضاء الحزب الديمقراطي الأميركي من تأثيرالاحتجاجات الشعبية المناصرة لغزة على الانتخابات الرئاسية المرتقبة في البلاد.

وأوردت الصحيفة أنه منذ هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر والحرب على غزة، أصبح المتظاهرون الذين يطالبون بوقفٍ فوري لإطلاق النار وإنهاءالحرب "سمة مميزة للفعاليات الديمقراطية"، حيث يواجه المتظاهرون الجميع من بايدن ونائب الرئيس كامالا هاريس، إلى أمناء مجلسالوزراء وأعضاء الكونغرس الأميركي.

وأشارت إلى أنّ "الأمر المشؤوم بشكلٍ خاص بالنسبة لبايدن والديمقراطيين ليس فقط حقيقة المتظاهرين والاضطرابات شبه المستمرة، ولكنما يمكن أن ينذر به ذلك في تشرين الثاني/نوفمبر، إذ خرج العديد من المتظاهرين من صفوف قاعدتهم الليبرالية، بمن في ذلك الناخبونالشباب".

ولفتت الصحيفة إلى أنّه في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية التي جرت الشهر الماضي في ميشيغان، التي تضم عدداً كبيراً من السكانالعرب الأميركيين، اختار أكثر من 100 ألف ناخب كلمة "غير ملتزمين"، وهي إشارة واضحة تهدف إلى التعبير عن عدم رضاهم عنسياسات الحرب على غزة التي ينتهجها بايدن.

كما يشعر بعض الديمقراطيين بالقلق المتزايد بشأن مؤتمر الحزب هذا الصيف في شيكاغو، والاحتجاجات الجماهيرية التي تتداخل معالحدث الذي يستمر أربعة أيام، وفق "واشنطن بوست".

وأوضحت الصحيفة أنّ "المتظاهرين يتجمّعون دائماً خارج المؤتمرات الديمقراطية والجمهورية، لكن قواعد الحزب أعربت بهدوء عن قلقهابشأن الاضطرابات الكبرى هذا العام، ولا سيما فيما يتعلق بإسرائيل وغزة".

وبحسب ما تابعت، ستكون للمؤتمر "إجراءات أمنية معززة، لأنه حدث خاص بالأمن القومي"، مشيرةً إلى أنّ لدى المتظاهرين مجموعة منالمطالب، بما في ذلك وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الدعم العسكري الأميركي لـ"إسرائيل".