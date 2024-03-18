الإعلام الحكومي في غزّة يدين اعتقال الاحتلال صحافيين من مجمع الشفاء

فلسطين اليوم

حمّل المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزّة، "جيش" الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة الطواقم الصحافية التياقتادها إلى جهةٍ مجهولة بعد التنكيل بالصحافيين وممارسة الضرب المبرح بحقهم.

وقال المكتب في بيانٍ له إنّ الاحتلال الإسرائيلي اعتقل مجموعة من الصحافيين الذين ينقلون معاناة الشعب الفلسطيني والجرحى والمرضىوالجياع، وذلك بعد أن اقتحم مجمّع الشفاء الطبي في غزّة، مضيفاً أنه عُرف من الصحافيين المعتقلين إسماعيل الغول مراسل قناة الجزيرةوطاقم القناة وغيرهم من طواقم وسائل الإعلام.

كما دان البيان الانتهاكات الصارخة التي يرتكبها "جيش" الاحتلال بحقّ الطواقم الصحافية والإعلامية، حيث إنّه ينتهك بذلك القانون الدوليو"اتفاقية جنيف" وبروتوكولات حقوق الإنسان، محمّلاً الاحتلال والإدارة الأميركية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياةالطواقم الصحافية التي اقتادها "جيش" الاحتلال إلى جهةٍ مجهولة.

وطالب المكتب الاتحاد الدولي للصحافيين وكل المنظمات والهيئات والأجسام الصحافية والإعلامية الدولية والعربية إلى إدانة هذه الجرائمالمتواصلة بحق الصحافيين والإعلاميين ووسائل الإعلام العاملة في فلسطين، كما ونطالبهم بممارسة كل وسائل الضغط على الاحتلال منأجل وقف حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 6 شهور.