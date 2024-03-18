الأونروا: لم يدخل إلا 25% من المساعدات المقررة إلى شمال القطاع حتى الآن

فلسطين اليوم

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا": إن "السلطات الإسرائيلية لم تسهل دخول إلا 25% من المساعدات المقررة إلى شمال قطاع غزة حتى الآن".

وأضافت في تصريح صحفي اليوم بأن "28% من الأطفال دون سن الثانية في خان يونس ووسط قطاع غزة يعانون من سوء التغذية الحاد".

بدوره قال المستشار الإعلامي للوكالة، عدنان أبو حسنة: إنه "تم الاتفاق على ترتيبات لحماية شاحنات المساعدات حتى تصل إلى مستحقيها"، مؤكدا أن "الأونروا وحدها تستطيع تنفيذ عمليات إغاثة واسعة النطاق في غزة".

وأضاف أبو حسنة أن "وضع الأمن الغذائي سواء في شمال قطاع غزة أو جنوبه خطير للغاية"، مشيرا إلى أن عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة سيزيد في المرحلة القادمة.

وتابع: "عناصر ولجان محلية تتولى حماية شاحنات المساعدات في غزة".

وكانت حذّرت الوكالة الأممية حذرت الأحد، من "أن سكان غزة أصبحوا "على حافة المجاعة"، وشددت على أن الوصول الآمن والمستدام للمساعدات إلى أنحاء القطاع أضحى "مسألة حياة أو موت".

وأكدت "الأونروا"، في منشور عبر حسابها في منصة "إكس"، على "ضرورة أن تبقى قادرة على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من سكان غزة بالمساعدات الملحة"، مضيفة أن "تسليم المساعدات عن طريق البر هو السبيل الأكثر كفاءة وأمانًا".