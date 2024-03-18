أكثر من 30 ألف فلسطيني محاصرون في مجمّع الشفاء

فلسطين اليوم

أجبرت قوات الاحتلال العائلات في محيط مجمّع الشفاء الطبي شمالي قطاع غزّة على النزوح في ظل القصف المستمر وإطلاق النار على كل من يتحرّك في المنطقة واقتحام المنازل، وطلبت من المدنيين الإخلاء الفوري لحي الرمال ومستشفى الشفاء.

ويحاصر الاحتلال 30 ألف فلسطيني في مجمّع الشفاء الطبي، فيما حياتهم مهدّدة بالخطر مع استهداف مسيّرات الاحتلال ومدفعيته كلّ ما يتحرّك في مجمّع الشفاء الطبي وفي محيطه.

هذا ويضمّ المستشفى أكثر من 5 آلاف جريح حياتهم في خطر من جرّاء القصف وانقطاع الكهرباء.

وتستهدف مدفعية الاحتلال بشكلٍ عنيف محيط شارع عيدية القريب من مجمّع الشفاء الطبي غربي مدينة غزّة، في الوقت الذي تواصل الدبابات وطائرات الاستطلاع إطلاق النيران على كلّ ما يتحرّك في محيط المجمّع.

واندلعت نيران هائلة في قسم الجراحات التخصصية الذي يأوى إليه أكبر عدد من النازحين في المجمّع، بالتزامن مع منع الاحتلال طواقم الدفاع المدني من التدخّل لإخمادها.