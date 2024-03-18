لبنان: طيران الاحتلال يقصف بلدتي العديسة ورامية والمدفعية تستهدف ميس الجبل

فلسطين اليوم

أفادت "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام" بأن الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة إستهدفت بلدة العديسة، فيما استهدف الاحتلال بالقصف المدفعي أطراف بلدة ميس الجبل، وأطلق نيران اسلحته الرشاشة والثقيلة باتجاه كفركلا.

وكان الطيران المعادي قد أغار فجر يوم الاثنين،على منزل عند أطراف بلدة رامية، ما أدى الى أضرار مادية في الممتلكات والمزروعات والمنازل المجاورة، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي لأطراف بلدتي رامية وعيتا الشعب في القطاع الاوسط.

ودوّت صافرات الإنذار في الجليل الأعلى إثر الاشتباه بتسلل طائرة مسيّرة من لبنان، فيما أعلن جيش الاحتلال قصف موقعين لحزب الله أحدهما مبنى عسكري والآخر نقطة مراقبة في بلدة رامية جنوبي لبنان.