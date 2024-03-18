7655 حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

فلسطين اليوم

ارتفعت حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى نحو 7655، وفق ما أفاد نادي الأسير الفلسطيني.

وقال نادي الأسير في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأشار إلى أن اعتقالات الاحتلال استهدفت كافة الفئات من الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى، وبشكل غير مسبوق.

وتوزعت عمليات الاعتقال، وفق نادي الأسير الفلسطيني، على محافظات رام الله، بيت لحم، الخليل، جنين، نابلس، طولكرم، والقدس.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، خلال عمليات الاعتقال، يرافقها تحقيق ميداني مع العشرات من المواطنين، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.