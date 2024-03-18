في ثامن أيام رمضان.. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

فلسطين اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية بأن 116 مستوطنًا دنسوا باحات المسجد الأقصى، عقب اقتحام المسجد من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، وتجولوا فيها، وأدّوا طقوسًا تلمودية في الجانب الشرقي من المسجد.

وتلقى المستوطنون شروحات حول "الهيكل المزعوم" ونفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد، قبل أن يخرجوا بعدة مسارات من جهة باب السلسلة.