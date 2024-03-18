بوريل: "إسرائيل" تتسبب بمجاعة في قطاع غزة وتستخدم التجويع كـ"سلاح حرب"

فلسطين اليوم

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إن "إسرائيل" تتسبب في حدوث مجاعة في قطاع غزة وتستخدم التجويع سلاحا في الحرب.

وقال بوريل في افتتاح مؤتمر بشأن المساعدات الإنسانية لغزة في بروكسل: "في غزة لم نعد على شفا المجاعة، نحن في حالة مجاعة يعاني منها آلاف الأشخاص".

وأضاف، أن استخدام "إسرائيل" المجاعة كسلاح حرب، أمر غير مقبول.