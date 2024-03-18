الفصائل الفلسطينية تدين تجدد عدوان الاحتلال على مستشفى الشفاء

فلسطين اليوم

دانت الفصائل الفلسطينية استهداف الاحتلال مستشفى الشفاء الطبي شمال قطاع غزة، فجر اليوم الإثنين، والذي ما زال مستمرًا.

وقالت الفصائل الفلسطينية في بيان صحفي، إنها تدين استمرار استهداف المستشفيات من قبل الاحتلال بهدف تدمير القطاع الصحي، وإعدام فرص نجاه المرضى والجرحى في ظل هذا العدزان..

وأكدت الفصائل كذب روايات الاحتلال وادعاءاته الباطلة،مشددة على أن المشافي مؤسسات صحية مدنية لم تمارس منها أي أنشطة تتعارض مع وظيفتها ومهامها المحددة وفق القانون الدولي والإنساني،

,اضافت أن هذه الاستهدافات ما هي إلا استكمال لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وانتهاك صارخ لكل المواثيق والقوانين الدولية.