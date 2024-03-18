الصحة: 81 شهيدًا و116 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية في غزة

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة اليوم الإثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 81 شهيدًا و116 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان إلى 31726 شهيدًا و73792 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.