العراق: المقاومة الإسلامية تستهدف قاعدة جوية إسرائيلية في الجولان المحتل

فلسطين اليوم

استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر الإثنين، قاعدةً جويةً للطيران المسيّر الإسرائيلي، في الجولان السوري المحتل، بواسطة الطيران المسيّر، وذلك استكمالاً للمرحلة الثانية لعملياتها ضدّ الاحتلال الإسرائيلي.

وأكّدت المقاومة في بيان أنّ هذه العملية تأتي نصرةً لأهل قطاع غزة، ورداً على المجازر الإسرائيلية بحقّ الفلسطينيين، متوعّدةً بالاستمرار في عملياتها العسكرية ومضاعفتها خلال شهر رمضان المبارك.

والخميس الماضي، استهدفت المقاومة في العراق بالطيران المسيّر قاعدة "بالماخيم" الجوية الإسرائيلية، الواقعة في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، استكمالاً للمرحلة الثانية لعملياتها أيضاً.