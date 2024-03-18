الصحة و"الحكومي" بغزة يحملان الاحتلال والإدارة الأميركية مسؤولية اقتحام "الشفاء"

فلسطين اليوم

ندد كل من المكتب الإعلامي الحكومي ووزارة الصحة في غزة باقتحام مجمع الشفاء الطبي مطالبين المؤسسات الدولية بالوقوف عند مسؤولياتها.

"الإعلامي الحكومي" عدّ الاقتحام جريمة حرب صارخة ومخالفة للقانون الدولي محملاً الاحتلال والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة الطواقم الطبية والجرحى والمرضى والنازحين.

كما طالب المنظمات الأممية والدولية وكل دول العالم الحر بالتَّدخل الفوري والعاجل من أجل لجم الاحتلال.

من جانبها حملت وزارة الصحة الاحتلال مسؤولية حياة الطواقم الطبية والمرضى والنازحين داخل مجمع الشفاء الطبي مؤكدة أن الاحتلال ما زال يستخدم رواياته المفبركة في خداع العالم ولتبرير اقتحام مجمع الشفاء الطبي في حين أن هدف الهجوم الإسرائيلي الاستمرار في تدمير المنظومة الصحية شمال غزة.

وطالبت المؤسسات الاممية بالتوجه فورا الى مجمع الشفاء الطبي لحمايته وحماية كل من بداخله.