قوات الاحتلال تقتحم الضفة وتعتقل عددا من المواطنين

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الإثنين، حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية واعتقلت عدداً من المواطنين.

وشملت الاعتقالات الشيخ بلال عمر البدارين إمام وخطيب مسجد الأنصار والشيخ مصطفى العنيد خطيب وإمام مسجد السموع الكبير بعد مداهمة منزليهما في بلدة السموع جنوب الخليل كما شملت شاباً من منطقة مفرق الصاحب بمدينة الخليل.

وأفادت مصادر متابعة بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين بعد اقتحام منزليهما في قرية تل جنوب غرب نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة عارورة وجريحاً من منزله في بلدة المزرعة الغربية شمال غرب رام الله وشاباً من بلدة عتّيل شمال شرق طولكرم وآخر من مدينة طولكرم.

كذلك شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مخيم الدهيشة ببيت لحم طالت عشرة مواطنين منهم أسيرة محررة في صفقة التبادل الأخيرة.