وصول دفعة ثانية محدودة من المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة

فلسطين اليوم

وصلت دفعة ثانية من المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة،مساءأمس، وذلك لليوم الثاني على التوالي بعد حصار دام أربعة أشهر,

ووصلت الدفعة الثانية إلى مدينة جباليا شمال غزة، عبر شارع صلاح الدين الواصل بين جنوبي القطاع وشماله، وجاء ذلك بعد أن سمح جيش الاحتلال بوصول عدد محدود من شاحنات المساعدات إلى المنطقة.

وضمت القافلة الثانية من المساعدات تسع شاحنات تحمل الدقيق والأرز والمعلبات والسكر.

وبحسب مصادر إعلامية، وضعت المساعدات في مخازن تابعة لوكالة الأونروا تمهيدا لتوزيعها على العائلات.

ويعتبر دخول المساعدات، على مدار اليومين الماضيين، الأول من نوعه الذي يصل إلى محافظة شمال القطاع منذ نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتسبب الحصار الإسرائيلي الخانق على شمال غزة في انتشار الجوع واستشهاد نحو 27 فلسطينيا بسبب سوء التغذية والجفاف.