اليونيسف: 13 ألف طفل استشهدوا في غزة جراء استهداف الاحتلال

فلسطين اليوم

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إن أكثر من ثلاثة عشر ألف طفل استشهدوا في غزة جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت المديرة التنفيذية للمنظمة كاثرين راسل ، أنهم لم يشهدوا هذا المعدل من الوفيات بين الأطفال في أي صراع آخر في العالم، مشيرة إلى أن آلاف الأطفال أصيبوا ولا يستطيعون تحديد مكانهم.

وأضافت أن أطفال غزة وخاصة الرضع منهم يعانون من سوء تغذية حاد وليس لديهم حتى الطاقة للبكاء.