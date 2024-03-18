شهداء وإصابات في الهجوم على "الشفاء" بغزة والاحتلال يقصف حي الرمال وتل الهوى

فلسطين اليوم

تواصل قوات الاحتلال اقتحام مجمع الشفاء الطبي منذ فجر اليوم، بعد حصار ضربته حوله، معلنة تنفيذ ما وصفها بعملية عسكرية في المنطقة.

وأوضحت مصادر محلية بأن الاقتحام يتم وسط غطاء ناري كثيف يتضمن قصفاً جوياً ومدفعياً وإطلاق نار كثيف وقدرت مصادر إعلامية عدد الغارات في محيط المجمع إلى الآن بأربعين غارة.

وأفاد شهود عيان بوجود عدد من الشهداء داخل مجمع الشفاء الطبي وفي محيطه، واشتعال النيران في مبنى الجراحات التخصصية داخله بفعل القصف الإسرائيلي.

إلى ذلك أكدت مصادر إعلامية أن جيش الاحتلال اعتقل النازحين الرجال بعد اقتحام المدرسة الأميركية قرب المجمع.

وارتقى 9 مواطنين وأصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي فجر اليوم استهدف منزلا لعائلة أبو حجير غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة فلفل في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

وأطلقت طائرات إسرائيلية مسيرة النار صوب كل من يتحرك في حي الرمال وسط مدينة غزة وتطالب السكان بالتزام منازلهم.