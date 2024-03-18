بن غفير يطالب باقتحام الأقصى في العشر الأواخر من رمضان

فلسطين اليوم

طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير -مساء الأحد- بالسماح لليهود باقتحام المسجد الأقصى خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، بحسب قناة عبرية.

وقالت القناة 13 (خاصة) إن بن غفير (يميني متطرف) طالب بالسماح لليهود باقتحام الأقصى، خلال الأيام العشرة الأخيرة من رمضان، خلافا للسياسة القائمة منذ سنوات بمنع الاقتحامات خلال تلك الفترة، للحيلولة دون تفجر الأوضاع.

وبحسب القناة، أبلغ بن غفير، المسؤولين الأمنيين في إسرائيل بطلبه، ومن المنتظر إجراء مناقشة بشأنه داخل مجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين.

وعلى خلفية ارتفاع التحذيرات من وقوع هجمات خلال شهر رمضان، أعرب مسؤولون إسرائيليون للقناة عن قلقهم من مطلب بن غفير، محذرين من أن تغيير الوضع الراهن سيؤدي إلى مزيد من الاضطرابات.

وحسب وكالة الأناضول، فلم يصدر حتى منتصف الليل أي تعليق من الحكومة الإسرائيلية في هذا الشأن، مشيرة إلى أن بن غفير حاول مرارا عرقلة وصول المصلين الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة إلى المسجد الأقصى، أو تحديد أعدادهم.

وعلى الرغم من أن الشرطة الإسرائيلية تفرض قيودا على دخول المصلين إلى الأقصى، فإن عشرات آلاف الفلسطينيين من القدس المحتلة والداخل (الأراضي المحتلة عام 1948) يؤدون صلاة التراويح في المسجد.