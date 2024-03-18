اشتباكات وإسقاط مسيرات... المقاومة للعدو: نحن هنا !

فلسطين اليوم

تواصل المقاومة الفلسطينية خوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدّة نقاط في خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعد أن توغلت بشكلٍ محدود في مناطق السطر الغربي والكتيبة.

وأفاد مراسل فلسطين اليوم ، بأنّ اشتباكات ضارية تتواصل بين المقاومة وقوات الاحتلال داخل المعسكر الغربي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قصف تموضعٍ لجنود الاحتلال شرقي المحافظة الوسطى بوابلٍ من قذائف الهاون.

كذلك، أسقطت طائرة مسيّرةً للاحتلال من نوع "سكاي لارك"، في أثناء تنفيذها مهام تجسّسية شرقي مدينة غزة.

كمت تمكن مجاهدو سرايا القدس من قنص جندي صهيوني جنوب غرب مدينة غزة.

ووجّهت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، رسالةً للاحتلال حملت عنوان "إسرائيل النازية تُذيق جنودها الأسرى من نفس الكأس الذي تذيقه لشعبنا"، بخصوص أسراه الموجودين لديها.

وتُظهر المشاهد الوضع المأساوي الذي يعيشه القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف المدنيين الفلسطينيين، وانعكاسه في الوقت نفسه على أسرى الاحتلال.

وذُيّل المقطع بعبارتين: "الوقت ينفذ" و "حكومتكم تكذب".

وبينما تواصل المقاومة تصدّيها للقوات الإسرائيلية المتوغّلة في القطاع، موقعةً في صفوفها الخسائر الفادحة في العتاد والأرواح، فاق عدد القتلى في "جيش" الاحتلال 249 جندياً، منذ بداية الهجوم البري على قطاع غزة، في 27 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي.

يُذكر أنّ "جيش" الاحتلال أقرّ، مساء اليوم الأحد، بمقتل الضابط دانييل بيرتس، كاشفاً أنّه قُتل يوم السابع من تشرين الأوّل/أكتوبر 2023، ليرتفع عدد قتلاه إلى 592 جندياً.