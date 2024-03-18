جثته بحوزة المقاومة في غزة.. "جيش" الاحتلال يقر بمقتل قائد دبابة في 7 أكتوبر

فلسطين اليوم

أعلن "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل الضابط دانييل بيرتس، كاشفاً أنّه قُتل يوم السابع من تشرين الأوّل/أكتوبر 2023، ومؤكّداً أنّ جثته ما تزال محتجزة في قطاع غزّة، وفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية.

وأوضح "جيش" الاحتلال، تحت بند "سُمح بالنشر"، أنّ بيرتس كان ضابطاً برتبة نقيب وقائد عسكري، مشيراً إلى أنّه كان يقود دبابةً في مستوطنة "ناحال عوز" قبل أن يتمّ قتله "في الهجوم المفاجئ الذي شّنّ صباح الـ7 من أكتوبر".

وبينما تواصل المقاومة تصدّيها للقوات الإسرائيلية المتوغّلة في القطاع، موقعةً في صفوفها الخسائر الفادحة في العتاد والأرواح، أقرّ "جيش" الاحتلال حتى الآن، بمقتل 592 جندياً في صفوفه، منذ الـ7 من تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي.