هاليفي يقرّ بفشل "جيش" الاحتلال.. وسموتريتش يهاجمه: جلبت على "إسرائيل" أعظم الكوارث

فلسطين اليوم

أقّر رئيس أركان "جيش" الاحتلال، هرتسي هاليفي، "بفشل الجيش في السابع من تشرين الأول/أكتوبر"، قائلاً: "المسؤولية تقع علينا".

وأضاف هاليفي، في تصريحٍ صحافي، أنّ "أمام إسرائيل طريق طويلة لتحقيق أهداف الحرب"، مشيراً إلى أنّ "وقف التعيينات في قيادة الجيش سوف تمسّ بعمله".

كما أعرب رئيس أركان "الجيش" عن "استعداد الجيش لتوسيع العملية العسكرية وفق قرارات المستوى السياسي".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بأنّ هاليفي سيجري غداً عملية ضخمة من التعيينات في "الجيش" في رتبة عقيد، إذ إنه سيُعيّن 52 ضابطا جديداً، "من بينهم منصبان يعتبران حساسين لأنّ لهما علاقة مباشرة بالحرب على غزة والإخفاق الأمني والعسكري الإسرائيلي خلال هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي"

وأوضحت أنّ "المنصبين هما ضابط مخابرات القيادة الجنوبية بالجيش، ورئيس إدارة التنسيق والارتباط المسؤول عن إدخال المساعدات لغزة".

في هذا السياق، هاجم وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الأركان العامة لـ "جيش" الاحتلال، قائلاً إنّها "جلبت على إسرائيل واحدة من أعظم الكوارث في تاريخها".

وعلّق سموتريتش على إعلان "الجيش" قيامه بجولة من التعيينات الجديدة، قائلاً إنّه "سيطالب كابينت الحرب بوقف جولة التعيينات هذه".

وأضاف أنّه "إذا لم يفهم هاليفي من تلقاء نفسه أنّه لا ينبغي الانشغال بتعيينات وصفها بـ"غير العاجلة"، فسيجعله يفهم ذلك عبر الكابينت.

كما أعرب سموتريتش عن اعتقاده بأنّ ما يُعيد الأسرى هو "قطع الاتصال واستئناف الجهد العسكري بشكل مكثف، والدخول الى رفح".